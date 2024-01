WEEK-END BIEN-ETRE LES SENTIERS DU LAC Sorèze, samedi 30 mars 2024.

WEEK-END BIEN-ETRE LES SENTIERS DU LAC Sorèze Tarn

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 09:00:00

fin : 2024-03-31 17:00:00

Plongez au cœur de vous-même pour apprendre à s’aimer et à s’accepter véritablement.

2 jours pour mieux se connaitre à travers divers outils thérapeutiques et énergétiques pour aller à la rencontre de soi en s’intériorisant puis en se reliant aux autres par l’expression corporelle (thème développement perso et spirituel). Org Sauvage Souffle, Aurélia Mounier.

.

LES SENTIERS DU LAC 13 Rue Auguste de Palleville

Sorèze 81540 Tarn Occitanie sauvagesouffle@gmail.com



L’événement WEEK-END BIEN-ETRE Sorèze a été mis à jour le 2024-01-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE