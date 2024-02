Sophro’balade « Un nouveau souffle à Hambye » offerte par le département de la Manche Hambye, lundi 10 juin 2024.

Venez prendre un nouveau souffle dans cet écrin de verdure calme et reposant, au millieu des champs et de la forêt.

Lors de cette sophro’balade alliance entre sophrologie, marche douce et découverte du territoire pour un moment de lâcher-prise et de relaxation, qui permet de s’évader de son quotidien.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-10

fin : 2024-06-10

Hambye 50450 Manche Normandie aimiesophrologie@gmail.com

