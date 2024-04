Sophro’balade Mairie Rochefort-en-Valdaine, samedi 18 mai 2024.

Sophro’balade Mairie Rochefort-en-Valdaine Drôme

La sophrologie est un entrainement du corps et de l’esprit qui favorise l’harmonie et développe sérénité et bien-être. Ressourcez vous en pleine nature grâce à divers exercices sophrologiques.

20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-05-18 12:00:00

Mairie 115 rue des Granges

Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes albert.marnas@alma-sophrologie.fr

L’événement Sophro’balade Rochefort-en-Valdaine a été mis à jour le 2024-04-09 par Montélimar Tourisme Agglomération