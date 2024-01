WE ARE FAMILY FESTIVAL Parc Rosny Soorts-Hossegor, vendredi 17 mai 2024.

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-19

Trois jours de fête dans des lieux insolites dénichés et organisé avec amour !

En 2019, le WEAREFAMILYGROUP se lance dans l’organisation d’un événement public à l’occasion des un an de Grandpa Wine Truck. Un événement familial autour de la food ambulante et de la musique.

Une sélection des meilleurs food-trucks de la région sélectionnés par nos soins.

Un tour du monde de la food et du choix pour tous les goûts.

Du salé au sucré, une farandole de saveurs et de couleurs.

Grandpa assure le bar, ambiance garantie.

Food-court géant, manèges, animations pour les petits et les grands, concerts .. Entrée gratuite pour un festival ultra kids friendly ‍♀️

Lieu Parc Rosny, Hossegor

Parc Rosny 119 Avenue Maurice Martin

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



