SolidEarth’Fest Saint-Malo Saint-Malo, jeudi 11 avril 2024.

SolidEarth’Fest Un festival étudiant écologique et solidaire 11 – 13 avril Saint-Malo Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T18:30:00+02:00 – 2024-04-11T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T09:00:00+02:00 – 2024-04-13T18:00:00+02:00

Le SolidEarth’Fest c’est quoi ?

C’est un festival étudiant dédié au développement durable et à la mise en valeur de la citoyenneté et de sa capacité d’initiative. À l’occasion de la conception, de la préparation puis de la réalisation de ce festival, l’équipe pédagogique du département de Gestion des Entreprises et des Administrations de l’IUT de St Malo cherche à :

identifier et valoriser les actions citoyennes étudiantes créatrices de valeur sociale, environnementale et culturelle sur le territoire de la ville de Saint-Malo

favoriser sur cette base l’émergence et le développement de nouvelles actions, en mobilisant des acteurs duterritoire en différents lieux

développer un écosystème qui s’inscrit dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD)

Le Festival, c’est pour qui ?

Pour toutes celles et ceux qui résident sur ce territoire le samedi et pour un public plus ciblé (école, colleges, lycees , Ehpad le vendredi)

Le programme du samedi pour le grand public :

14h00-16h00 organisation d’une randonnée dépolluante dans la ville de St Malo à intra muros ou autour rdv esplanade St Vincent

14h00-16h00 : Ramassage des déchets sur la plage du Minihic

10h00-17h00 stade Henri Lemarié : Organisation d’un tournoi de football caritatif au profit de l’association les villages flottants, un stand participatif avec des quiz sur les écogestes sera également à disposition

14h00-17h00 esplanade St Vincent : stand jeux bretons pour faire connaitre l’association avec animation musicale de l’école de musique de Paramé et mise en place d’un “bar à smoothie” vélo (les personnes pédalent et boivent le jus)

14h00-17h00 samedi esplanade Simone Veil : Friperie organisée afin vendre des vêtements invendus ou d’occasions et sensibiliser au recyclage devant la médiathèque. Un autre stand permettra de déguster des fruits et légumes dits « moches » devant la médiathèque

14h00-17h00 Médiathèque : jeu “devine tête” sur la biodiversité marine pour les enfants à la médiathèque de Saint-Malo et collecte de lunettes chez des opticiens et boite de dons de lunettes

10h00-12h00 marchés de Saint Malo (Rocabey, Paramé) : distribution de flyers avec interaction sur l’association Ici cultivons demain pour la faire connaitre et sensibiliser sur l’agroécologie à Saint-Malo

10h00-12h00 : Animation dans les jardins partagés de l’association Les Marteaux du jardin autour d’un composteur de Paramé (café, sensibilisation, retour d’expérience)

12h30-14h30 Pôle jeunesse : Mise en place d’une auberge espagnole à destination des exploitants agricoles et de malouins afin de créer un lien (capacité d’accueil 30 personnes)

E.Leclerc de Saint-Malo : collecte de protections hygiéniques pour distribution aux étudiantes le lundi à l’IUT

14h00 16h00 Saint-Père-Marc-en-Poulet : marché au fleur : interaction stand sur l’installation d’agriculteurs bio sur le territoire

Saint-Malo porte saint vincent saint-malo Saint-Malo 35400 Intra-Muros Ille-et-Vilaine Bretagne

