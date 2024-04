Soli Mania / Cie LOBA & Cie La Grive Complexe Micheline Ostermeyer Lille, mardi 16 avril 2024.

Soli Mania / Cie LOBA & Cie La Grive Dans cette « pièce pour gymnase », quatre artistes célèbrent l’idole du sport qui a compté dans leur adolescence et finalement dans leur pratique artistique. Mardi 16 avril, 19h00 Complexe Micheline Ostermeyer De 5 à 13 euros la place.

ℹ️ Théâtre, danse – Dès 11 ans

Mardi 16 avril à 19h

FESTIVAL YOUTH IS GREAT #9

Clémentine, Bastien, Annabelle et Christophe se connaissent… Ils ne pratiquent pas le même art, théâtre versus danse, mais tous partagent une même passion. La passion du sport, et plus particulièrement le lien avec une grande figure sportive qui a jalonné leur parcours, un.e sportif.ve de haut niveau qui a accompagné chacun d’eux.elles dans leur construction de soi…

Aujourd’hui, l’actualité des J.O. – Paris 2024 donne aux artistes le petit coup de pouce qu’il leur fallait pour se lancer dans cette nouvelle aventure des SOLI MANIA : une pièce pour gymnase, pour faire vibrer, transpirer, haleter, angoisser, jouer, se déplacer, et surtout se dépasser… Chaque solo est construit dans le rapport de l’intime de chacun face à son idole, de petits détails invisibles aux grandes victoires publiques… Une plongée dans le monde des sportifs !

Spectacle présenté en délocalisation dans la Salle Micheline Ostermeyer à Lille, 19 Bd d’Alsace, en partenariat avec le collège Makeba.

