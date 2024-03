Soirére concert avec le groupe Just for you Folk / Pop / Country Café vélo Agen, samedi 20 avril 2024.

Soirére concert avec le groupe Just for you Folk / Pop / Country Café vélo Agen Lot-et-Garonne

Ils viennent d’Istres pour vous !.

2 voix saupoudrées d’amour et d’humour dans une ambiance soul, folk, pop, country.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

Café vélo 207 rue du Duc d’Orléans

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine info@cafe-velo.net

L’événement Soirére concert avec le groupe Just for you Folk / Pop / Country Agen a été mis à jour le 2024-03-14 par OT Destination Agen