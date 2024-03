Soirées gourmandes Castillonnès Castillonnès, dimanche 11 août 2024.

Tous les dimanches soirs du 7 juillet au 25 août 2024 (sauf 14/07).

Les restaurateurs ainsi que les artisans de bouche du canton de Castillonnès vous régaleront à travers un large choix de spécialités gourmandes diverses et variées. Des tables seront installées sur la place des Cornière et une animation musicale agrémentera la soirée à partir de 20h.

Pensez à apportez vos couverts. .

Début : 2024-08-11 19:00:00

fin : 2024-08-11

Place des Cornières

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine ucacc.castillonnes@gmail.com

