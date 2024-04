Soirées concerts au Bistrot de la Galine Quartier de La Galine Saint-Rémy-de-Provence, vendredi 5 juillet 2024.

Retrouvez toutes les soirées musicales du Bistrot de la Galine pour la saison estivale !

• Samedi 13 avril à 20h The Wattson Duo Pop Rock

• Samedi 27 avril à 20h Manu Daubeze solo Pop Rock

• Samedi 11 mai à 20h Fabien Brassac Variété française et internationale

• Samedi 25 mai à 20h Tomasi Chanson Française et internationale

• Vendredi 14 juin à 21h Coco Briaval Jazz Manouche

• Vendredi 21 juin à 21h Sédona Red Rocks Bleues Rock Country

• Vendredi 28 juin à 21h Los Cortes Gipsy

• Vendredi 05 juillet à 21h Gasoline Pop Rock

• Vendredi 12 juillet à 21h Lucas Cassia Pop Folk Rock

• Vendredi 19 juillet à 21h Tifany.B Musiques Internationales

• Vendredi 26 juillet à 21h 1 Shot 2 Sheriff Soul, Funk, Reggae

• Vendredi 02 août à 21h Les P’tites Cuillières Bluesy, Jazzy, Pop

• Vendredi 09 août à 21h Luis & Rosa Latin, Argentina

• Vendredi 16 août à 21h Cumpaki Musiques latines, salsa, cubain

• Vendredi 23 août à 21h 1 Shot 2 Sheriff Duo Soul, Funk, Reggae

• Vendredi 30 août à 21h Lucie Folk, Blues, Pop .

Quartier de La Galine Bistrot de la Galine

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

