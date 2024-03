Soirées Chinese Man Records et Festival Music & Cinéma Marseille 6e Arrondissement, mardi 2 avril 2024.

Soirées Chinese Man Records et Festival Music & Cinéma Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Chinese Man Records (partenaire de la programmation musicale du Festival MCM depuis plus de 15 ans) vous propose deux soirées à ne pas rater !

Deux soirées inédites !



Une collaboration Chinese Man Records, Festival international Music & Cinema Marseille et Espace Julien Marseille



– SOIRÉE RÉTROSPECTIVE CHINESE MAN EN IMAGES

MARDI 2 AVRIL @Artplexe Canebière & Les Réformés, MARSEILLE



Chinese Man, trio composé de High Ku, Matteo & SLY s’impose sur la scène hip-hop électro, avec plus de 600 dates à travers le monde ! Depuis 20 ans, le groupe développe un univers visuel très identifiable, sublimé par la production de nombreux clips “Skank In The Air”, “Escape”, réalisés par Fred & Annabelle (amis et collaborateurs historiques) ou plus récemment “Too Late”, réalisé par Victor Haegelin



Chinese Man Records (partenaire de la programmation musicale du Festival MCM depuis plus de 15 ans) vous propose d’assister à une rétrospective en son et images à l’Artplexe le 2 avril dès 21h, l’occasion de célébrer les 20 ans du groupe. Les participants à la projection auront l’opportunité de poursuivre la soirée aux Réformés pour un DJ Set.



Sur réservation uniquement via l’espace accréditations du MCM ou invitation.



SOIRÉE 100% URBAINE

VENDREDI 5 AVRIL ESPACE JULIEN



A l’occasion de l’édition 2024 du Festival International Music et Cinéma à Marseille du 1er au 6 avril, le label indépendant Chinese Man Records, partenaire de la programmation musicale du Festival depuis plus de 15 ans, lance une soirée 100% urbaine à l’Espace Julien le 5 avril prochain.



Au programme, punchlines et prods percutantes, là où la mélodie et l’art de la rime deviennent complémentaires. Sur un plateau composé d’artistes de talent, tous.tes réputé.e.s pour leurs prestations scéniques, on assistera à un Classico des plus fracassants. Stavo (13 Block), Ratu$, Zequin, Joy C et Misa vous embarquent pour une soirée aux goûts de trap, mais aussi de jersey, d’afro, de rap old-school et de drill, avec une énergie débordante.



Billetterie en ligne sur https://www.espace-julien.com

Ouverture des portes à 19h. 17.5 17.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 21:00:00

fin : 2024-04-02

Espace Julien ArtPlexe Les Réformés

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

