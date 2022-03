SOIRÉES À THÈME “METS ET VINS” AU DOMAINE DE TERREBRUNE Terranjou Terranjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Terranjou

SOIRÉES À THÈME “METS ET VINS” AU DOMAINE DE TERREBRUNE Terranjou, 1 juillet 2022, Terranjou. SOIRÉES À THÈME “METS ET VINS” AU DOMAINE DE TERREBRUNE Domaine de Terrebrune 843 Route de Vauchrétien Terranjou

2022-07-01 – 2022-07-01 Domaine de Terrebrune 843 Route de Vauchrétien

Terranjou Maine-et-Loire Terranjou 19 EUR Au cœur du chai du Domaine de Terrebrune, participez aux soirées “mets et vins” !

Deux dates en 2022 : – VENDREDI 1er JUILLET – 19h : 8 plats – 8 vins : Menu créole.

– VENDREDI 9 DÉCEMBRE – 19h : 8 plats – 8 vins : “100 % produits d’Anjou” Réservation par mail ou par téléphone. Profitez d’une soirée découverte accords Mets et Vins sur une thématique qui plait à tous : Barbecue et vins ! domaine-de-terrebrune@wanadoo.fr +33 2 41 54 01 99 http://www.domainedeterrebrune.fr/ Au cœur du chai du Domaine de Terrebrune, participez aux soirées “mets et vins” !

Deux dates en 2022 : – VENDREDI 1er JUILLET – 19h : 8 plats – 8 vins : Menu créole.

– VENDREDI 9 DÉCEMBRE – 19h : 8 plats – 8 vins : “100 % produits d’Anjou” Réservation par mail ou par téléphone. Domaine de Terrebrune 843 Route de Vauchrétien Terranjou

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Terranjou Autres Lieu Terranjou Adresse Domaine de Terrebrune 843 Route de Vauchrétien Ville Terranjou lieuville Domaine de Terrebrune 843 Route de Vauchrétien Terranjou Departement Maine-et-Loire

Terranjou Terranjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/terranjou/

SOIRÉES À THÈME “METS ET VINS” AU DOMAINE DE TERREBRUNE Terranjou 2022-07-01 was last modified: by SOIRÉES À THÈME “METS ET VINS” AU DOMAINE DE TERREBRUNE Terranjou Terranjou 1 juillet 2022 maine-et-loire Terranjou

Terranjou Maine-et-Loire