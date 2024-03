Soirée Zen à Neptilude Piscine Neptilude Quiberon, vendredi 19 avril 2024.

Pour fêter le printemps 2024 tout en douceur !

De 19h00 à 21h30 vous pourrez profiter des bassins, sauna, hammam, du jacuzzi…

Les inscriptions sont ouvertes pour…

Les séances de massage, avec Nathalie, Caroline, Nolwenn et Véronique

– Pour un bonheur total, Nathalie et Nolwenn vous propose un massage à 4 mains

– Audrey vous propose des séances de Watsu, massage dans l’eau, une expérience rare et exceptionnelle

– Caroline propose des massages amma assis

– Pour une organisation optimale, les réservations doivent être réglées avant la soirée zen

Le tarif est de 17€ pour une séance de massage de 20 minutes et tarif normal pour profiter de la piscine

( 3€ sup pour le sauna hammam et 2€ sup pour infusions ayurvédiques ATMA à volonté -Prévoir votre tasse, sinon éco cup à l’accueil 1€)

L’équipe Zen vous attend ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 19:00:00

fin : 2024-04-19 21:30:00

Piscine Neptilude 1 Rue Neptune

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne accueil-neptilude@equalia.fr

