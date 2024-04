Soirée témoignages SMN Saint-Aubin-sur-Mer, jeudi 18 avril 2024.

Soirée témoignages SMN Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Dans le cadre des rencontres ALMe et en lien avec l’exposition sur la SMN qui a lieu jusqu’au 28 avril à la Halle, plusieurs activités vous seront proposées, dont

– Une soirée témoignages animée par Gérard Prokop de l’association Mémoire et patrimoine SMN et Pierre Coftier, en présence d’anciens salariés de la SMN. Entrée gratuite. Le 18 avril, à 18h30 à la Halle.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 18:30:00

fin : 2024-04-18

La Halle

Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie

L’événement Soirée témoignages SMN Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-28 par Calvados Attractivité