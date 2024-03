Soirée « SOUK SONIQUE » La Marbrerie Montreuil, vendredi 5 avril 2024.

Le vendredi 05 avril 2024

de 20h00 à 02h00

.Public adultes. payant Plein tarif : 20 EUR

Tarif réduit : 15 EUR

Un plateau exceptionnel de 2 groupes + 3 DJ’s avant-gardistes qui se succèderont pour une transe-humance électro enfiévrée le long de l’axe principal Tunisie-Maroc-Algérie.

BENZINE

Benzine est né de la réunion des musiciens-compositeurs Farid Belayat et Samir Mohellebi, tous deux basés à Marseille. Leur univers, composé d’électronique analogique et numérique, mêle des rythmiques traditionnelles à des sons de basse et de guitare électrique.

Ce projet, qu’ils baptisent « Raï Machine » s’accompagne d’un travail d’enregistrement et d’incorporation d’instruments typiques de l’Ouest algérien.

AZIZ SAHMAOUI et MARTIN MEISSONNIER

Le duo inédit de deux routards de la sono mondiale rétro-futuriste.

Aziz Sahmaoui (guitare, n’goni, chant) est un des co- fondateurs de l’Orchestre National de Barbès. En 2010, il forme avec trois autres musiciens «University of Gnawa » en hommage aux rythmes de guérison des Gnawa du Maroc.

Martin Meissonnier (guitare et programmation) est compositeur, producteur et réalisateur et travaille avec les instruments électroniques depuis le début des années 1980.

Il a collaboré avec de nombreux artistes comme King Sunny Ade, Fela, Ray Lema, Afrika Bambaata, Papa Wemba, Khaled et beaucoup d’autres …

DJ LA LOUUVE

Usant d’un contrôleur comme du volant d’une voiture bélier, la franco-algérienne La Louuve aligne les chocs frontaux à mesure qu’elle drifte dans les ruelles mal famées d’Afrique du Nord. De transitions en têtes à queue, elle passe en revue Raï éthylique, Electro Maghreb, Afro Gnawa, Dabke, Sharqi & Mahragan à base de BPMs artisanaux.

DJ GHOULA

Dans ses deux albums, l’univers sonore du tunisien DJ Ghoula croise les tonalités populaires et traditionnelles d’Afrique du Nord (Chaabi, Raï, Gnawa…) et productions électroniques actuelles qui instaurent un fructueux dialogue entre Orient et Occident. Ses sets ont enflammé les pistes de danse du Wanderlust à Paris, du VK Vaartakapoen à Bruxelles, du Rich Mix à Londres ou encore du Yüka à Tunis.

DJ AZIZ KONKRITE

Beatmaker franco-marocain, collectionneur de vinyles, il est le DJ historique de la scène alternative lilloise, Avec sa formule Siba Sawt System ( « Siba » pour « anarchie », « Sawt » signifiant littéralement « Son » en arabe, et « System » pour l’idée d’un « système sonore mondial » )

Aziz assure un voyage au sein des traditions musicales Chaabi, Amarg, Gnawa, réinventées et taillées pour le dancefloor.

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100

Contact : https://rarestalents.com/festival-rares-talents-2024/ https://www.facebook.com/DesRaresTalents https://www.facebook.com/DesRaresTalents https://billetterie.lamarbrerie.fr

