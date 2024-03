Soirée poétique et festive en compagnie de Florentine Rey Le Matoulu Melle, jeudi 18 avril 2024.

Soirée poétique et festive en compagnie de Florentine Rey

Jeudi 18 avril à 19h au Matoulu à Melle

Du processus d’écriture à la lecture performance, Florentine Rey vous racontera tout et vous invitera à découvrir son univers !

Gratuit renseignements 05 49 29 14 57

Discussions et lectures seront suivies d’un petit apéritif, si vous souhaitez apporter boissons et grignotages à partager ce sera bienvenu, mais seulement si vous le souhaitez !

Née en 1975 à Saint-Etienne, Florentine Rey est poète et performeuse.

Elle a choisi de vivre au plus près d’une liberté têtue et nomade, cherchant à agrandir l’espace en soi qui permet la pensée et la création.

Elle est l’autrice d’une dizaine de livres dont Le bûcher sera doux à La rumeur libre et aux remarquables éditions bordelaises du Castor Astral (qui publient notamment la poésie de Cécile Coulon) L’Année du pied-de-biche et Pampilles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 19:00:00

fin : 2024-04-18

Le Matoulu 3 Grande Rue

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Soirée poétique et festive en compagnie de Florentine Rey Melle a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Pays Mellois