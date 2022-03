SOIREE PARTAGÉE DANSE À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 20 mai 2022, Baugé-en-Anjou.

0 EUR 1ère partie : Le mythe de la virilité

Chorégraphie et interprétation: Benjamin-Aliot Pagès / Interprétation musicale: Adrien Chosson et Guillaume Chosson

Le Mythe de la Virilité est une pièce chorégraphique et musicale pour deux violoncellistes et un danseur.

Elle passe de l’épure à l’épique, elle navigue entre le dur et le doux. Elle est une expression sonore et corporelle de la place du masculin de notre époque, chahuté par les vents violents et contradictoires des injonctions viriles permanentes.

Le Mythe de la Virilité a été imaginé par Guillaume Chosson après la lecture du livre du même nom écrit par la philosophe Olivia Gazalé.

2ème partie : Tawam

Duo de la compagnie Colégram

Tawam est une rencontre. Une rencontre qui parle d’Amour.

“Tawam”, en arabe, signifie “Jumeaux”. Ce duo raconte une relation fraternelle et ses multiples facettes, ambiguë, sensuelle et dramatique. La pièce s’inscrit dans une urgence, dictée par une énergie organique, tellurique, vitale.

Les danseurs Pauline et Tarek sont issus d’univers différents, une ancienne gymnaste et un judoka tombés amoureux de la danse. Ils se rencontrent en 2015 lors de l’inauguration des jeux paralympiques au Qatar. Le lien d’amitié qui s’en est suivi a engendré chez eux le besoin de traduire, dans le corps et à travers le mouvement, cette complicité immuable qui les unit.

