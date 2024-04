SOIREE PAELLA SALLE DES FETES Sarrazac, samedi 20 avril 2024.

SOIREE PAELLA SALLE DES FETES Sarrazac Samedi 20 avril, 20h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-20 20:00

Fin : 2024-04-20 23:30

SOIREE PAELLA Samedi 20 avril, 20h00 1

Soirée paëlla organisée par l’amicale laïque de SARRAZAC le samedi 20 avril à partir de 20H

SALLE DES FETES SARRAZAC Sarrazac 24800 Dordogne