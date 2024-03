SOIRÉE ON CONNAIT LA CHANSON ! CINE GET Revel, jeudi 4 avril 2024.

Un soirée placée sous le signe de la chanson française ( mais pas que…) de, par et pour les femmes

Une soirée à partager pour se donner du « chœur » à l’ouvrage …

En bref, une soirée pour faire entendre nos voix!

Première partie La Chorale des Fantastiques !

Dirigée par Mathilde Brudo (Mathilde et son accordéon), la chorale des Fantastiques s’approprie un

qui passe avec joie de la variété internationale aux chants de luttes, sans oublier les chansons à boire. Deuxième partie Mymytchell, auteure, compositirice, interprète.

Seule en scène Mymytchell ? Non.

Elle embrase l’espace de ses mots, de son rythme et de sa présence.

Alternant humour et sérieux, et de l’un dans l’autre à chaque fois, cette chanteuse nous embarque

pour un spectacle original de poésie, simple et complexe, musical, humaniste et revigorant.

SPECTACLE TOUT PUBLIC // RESERVATIONS reservations@rougecarmen.com 1010 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 20:30:00

fin : 2024-04-04 23:00:00

CINE GET 38 RUE GEORGES SABO

Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie reservations@rougecarmen.com

