Soirée Old To School Le Domaine de Sainte Victoire Fuveau, samedi 13 avril 2024.

Une belle Soirée en perspective que nous avons enfin le plaisir de vous annoncer….!

Elle était en prévision depuis un certain temps… et la voici planifiée pour ce prochain Samedi 13 avril,

Pour notre plus grand plaisir et surtout le votre , nous vous annonçons notre 1ère…

!!!! Soirée Old School !!! qui vous plongera dans une période festive & nostalgique, où vous enflammiez le dancefloor l’esprit libre sur des sons soul, funky, rythm’n’blues et bien d’autres sons aux tonalités ‘black voice ’ en pur kiff !!

* DJ notre incontournable BUCCI DJ old school muzikaux platines

* START 20H ! ne venez pas en avance car nous ouvrons nos portes qu’à partir de 20h.

* Entrée à 10€/personne

* Planches en dégustation & bar à votre disposition

* Version dansante Mange-debout (nombre limité !)

* pas ❌ de tabouret

* Accès soirée => non autorisé ⛔️ aux mineurs

* Vestiaire obligatoire / 2€ par article

Nous sommes impatients de vous accueillir pour cette première, qui nous l’espérons ne sera pas la dernière !!!!

Réservation obligatoire au ☎️ 04 42 68 06 32 ou via nos réseaux en ‘mp’ ou ‘dm’

NB Aucune réservation ne sera prise en compte sans ces informations Nom / Prénom / mobile/ e-mail / nbre de personnes .

Le Domaine de Sainte Victoire Chemin De Saint François

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@domaine-saintevictoire.fr

