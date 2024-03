Soirée Musicale Arc de Cercle Masevaux-Niederbruck, samedi 20 avril 2024.

Soirée Musicale Arc de Cercle Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

« Une dernière soirée en musique et en chanson, avant notre « pause » estivale, au Casino avec la troupe de l’Arc de Cercle

Retrouvez Lætitia en solo ou en duo avec sa sœur Aurore, Benoît au piano, Jean-Louis au violon, Alex, François et Phil aux guitares

De l’émotion, du rythme, de la douceur, à découvrir, à savourer, autour d’un verre, au Casino du Cercle

Et, à découvrir, en invités, pour un extrait de leur répertoire, Laurence et Xavier… »

Lever de rideau à 20h15, réservation conseillée au 03 89 82 41 99.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:15:00

fin : 2024-04-20

15 Route Joffre

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est

L’événement Soirée Musicale Arc de Cercle Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de tourisme de Masevaux