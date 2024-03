Soirée lecture à voix haute en forêt Rendez-vous à la grotte des fées (dans la forêt du Bédat) Bagnères-de-Bigorre, dimanche 16 juin 2024.

Partageons des textes par la voix, les oreilles et le

cœur. Tes mots ou ceux des autres, entre les arbres

et les humain-es. Et le thème est futures désirables.

Pensez à vous équiper en fonction de la météo

(parapluie, lampe…).

Animé par Damien .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 19:00:00

fin : 2024-06-16

Rendez-vous à la grotte des fées (dans la forêt du Bédat) BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie rdvclimat@mailo.com

