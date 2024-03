Soirée John & Xan Castel-La Casa Plage centrale Labenne, samedi 29 juin 2024.

Soirée John & Xan Castel-La Casa Plage centrale Labenne Landes

Ambiance TECH AND DEEP HOUSE PARTY au restaurant « La Casa » à Labenne océan avec John et Xan Castel

Ambiance TECH AND DEEP HOUSE PARTY au restaurant « La Casa » à Labenne océan avec John et Xan Castel .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 21:00:00

fin : 2024-06-29 00:00:00

Plage centrale Esplanade François Mitterand

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Soirée John & Xan Castel-La Casa Labenne a été mis à jour le 2024-03-20 par OTI LAS