Soirée Jeux Molsheim, samedi 4 mai 2024.

Soirée Jeux Molsheim Bas-Rhin

Soirée jeux avec repas partagé, de nombreux jeux de société et d’ambiance seront à votre disposition pour passer un moment convivial.

Participez à une soirée pleine de rires, de compétition amicale et de découvertes ludiques !

Découvrez différents jeux de sociétés et d’ambiances sélectionnés pour vous faire passer un moment convivial.

Que vous soyez un fan de jeux de société, de jeux de cartes, de jeux de rôle ou de jeux d’adresse, vous trouverez certainement de quoi vous amuser parmi notre assortiment.

Un repas partagé vous sera proposé chaque participant ramène à manger ou a boire à partager avec les autres participants. L’occasion de faire de nouvelles rencontres en passant un bon moment. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-04

10 rue du marechal Foch

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est sports@molsheim.fr

L’événement Soirée Jeux Molsheim a été mis à jour le 2024-03-22 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig