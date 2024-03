Soirée jeux de société Beauville, vendredi 5 avril 2024.

Soirée jeux de société Beauville Lot-et-Garonne

Retrouvez nous dans des villages de l’Agglomération d’Agen pour partager un temps de jeux de société entre adultes. Adresse, réflexion, hasard, rapidité… Entre découverte ludique et plaisir de jouer, il y en a pour tous les goûts et toutes les envies !

Retrouvez nous dans des villages de l’Agglomération d’Agen pour partager un temps de jeux de société entre adultes. Adresse, réflexion, hasard, rapidité… Entre découverte ludique et plaisir de jouer, il y en a pour tous les goûts et toutes les envies ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 14:30:00

fin : 2024-04-11 16:30:00

Salle des sports Dojo

Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine asso.bal47@gmail.com

L’événement Soirée jeux de société Beauville a été mis à jour le 2024-03-19 par OT Destination Agen