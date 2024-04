Soirée Jeux à la Ludothèque Anaïs & Thibault Ludothèque Anaïs et Thibault Fleury-les-Aubrais, vendredi 19 avril 2024.

Soirée Jeux à la Ludothèque Anaïs & Thibault Une soirée destinée aux adultes et aux plus de 14 ans pour s'amuser autour d'un plateau de jeu. Vendredi 19 avril, 20h00 Ludothèque Anaïs et Thibault Entrée gratuite, sur inscription

Ce soir on joue ! revient pour une deuxième édition.

Vendredi 19 avril, de 20h à 23h, à partir de 14 ans.

Le principe : une soirée destinée aux adultes et aux plus de 14 ans pour partager un moment convivial et découvrir, ou non, de nouveaux jeux.

A chaque soirée, deux jeux sont mis à l’honneur. Cette fois-ci, Catan et Bang! ont été retenu. Vous trouverez également du jeu libre sur place.

Si vous souhaitez vous familiariser avec les règles des deux jeux présentés, suivez les liens :

Catan : https://youtu.be/tvI8eFfm6Bk

Bang ! : https://youtu.be/9lv-xSfEe0A

Sinon, pas de panique, nous vous expliquerons tout sur place.

Entrée gratuite, sur inscription au 02.38.470.79.20

Pour rappel, la soirée est destinée aux adultes et mineurs de plus de 14 ans. Si ces derniers viennent seuls une autorisation parentale est à remplir.

Place aux jeux et que le meilleur gagne !

