Soirée Irlandaise avec Myst’Eire et le groupe Speed The Plough Route de Vezins, Chanteloup-les-Bois (49) Chanteloup-les-Bois, vendredi 19 avril 2024.

Soirée Irlandaise avec Myst’Eire et le groupe Speed The Plough organisé par Association Myst’Eire et Myst’Eire Vendredi 19 avril, 19h30 Route de Vezins, Chanteloup-les-Bois (49) 7 euros

La soirée est organisée par l’association CLAP (Cultivons Les Arts Pluriels) à Chanteloup les Bois.

La soirée commence à 19h30 par une heure d’initiation à la danse irlandaise animée par Myst’Eire et se poursuivra par 2h de Bal avec le groupe « Speed The Plough ».

Cette soirée fera le bonheur de toutes les énergies , à partir de 6 ans.

Buvette et petite restauration sur place.

https://www.helloasso.com/associations/association-le-cercle-chanteloup-les-bois/evenements/initiation-a-la-danse-irlandaise-et-bal-irlandais

