Soirée Halloween au Manoir de Kernault Mellac, jeudi 31 octobre 2024.

Soirée Halloween au Manoir de Kernault Mellac Finistère

Le 31 octobre, il se passe toujours des choses étranges au Manoir de Kernault…

Equipé d’une lampe de poche, vêtu de votre plus belle tenue d’Halloween et caché derrière votre masque le plus effrayant, soyez prêt à vivre une soirée hors du commun dans le parc de Kernault !

> Programme à venir

En famille dès 5 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-31 17:00:00

fin : 2024-10-31 22:00:00

Manoir de Kernault

Mellac 29300 Finistère Bretagne manoir.kernault@cdp29.fr

