SOIRÉE FREESTYLE SCÈNE OUVERTE Prémian, samedi 6 avril 2024.

SOIRÉE FREESTYLE SCÈNE OUVERTE Prémian Hérault

Jam session et scène ouverte, animé par Nathan Mameri.

Les musiciens de tous niveaux, de la vallée et des hauts cantons, sont invités à venir s’essayer à la scène ouverte lors de cette 4ème édition de la soirée freestyle ! Tous niveaux tous instruments !

Rdv à 14h pour répétition et coaching scénique des participants.

À partir de 20h, viens t’éclater avec eux !

Participation libre

7 EUR.

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06

D908 Place Maurice Amans

Prémian 34390 Hérault Occitanie aufildesarts.x@neuf.fr

L’événement SOIRÉE FREESTYLE SCÈNE OUVERTE Prémian a été mis à jour le 2024-03-22 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC