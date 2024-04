Soirée disco Dans la salle de la Ballastière Saint-Martin-de-Sanzay, samedi 20 avril 2024.

Soirée disco Dans la salle de la Ballastière Saint-Martin-de-Sanzay Deux-Sèvres

Envie de faire un saut dans les années 80-90 ? Venez vous déhancher sur les musiques disco , et pour plus de fun, n’hésitez pas à venir déguiser ! Ambiance festive garantie !

Les années 80 et 90 ont révolutionné les mœurs… Replongez au cœur de ces années survoltées tout au long de la soirée organisée par le comité des fêtes de St Martin de Sanzay. Comme tout fan qui se respecte n’hésitez pas à arborer l’incontournable chemise pailletée, la combinaison patte d’éléphant ou même les inoubliables semelles compensées !

Soirée animée par DJ Fred.

Buvette et restauration rapide sur place à la Guinguette de 18h à 20h. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 22:00:00

fin : 2024-04-20

Dans la salle de la Ballastière Chemin d’Uzu

Saint-Martin-de-Sanzay 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Soirée disco Saint-Martin-de-Sanzay a été mis à jour le 2024-04-03 par Maison du Thouarsais