Soirée Disco avec Horizon Loisirs Salle des fêtes de Cresseveuille Amfreville, samedi 13 avril 2024.

Envie de danser, de vous amuser sur des tubes des années 70 ? Cette soirée est faite pour vous ! Horizon Loisirs assure l’animation en vous concoctant un répertoire funk et groovy. Sandwichs, pâtisseries et boissons en vente sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

Salle des fêtes de Cresseveuille D675 Le Mont Valin

Amfreville 14430 Calvados Normandie

