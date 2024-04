Soirée d’inauguration de l’exposition « La symétrie des rêves » Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, jeudi 18 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-18 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Tous les âges

Inauguration de l’exposition « La symétrie des rêves » le jeudi 18 avril à 18h30 au Muséum. En présence de Fabrice Azzolin (Artiste-plasticien) de Juliette Kempf (Autrice, metteuse en scène, Cie Le Désert en Ville) et Anne Perbal (Chorégraphe). Aurons-nous jamais la possibilité de connaître le rêve d’un papillon?Pas moins de 300 papillons nous offrent de découvrir les motifs de leurs ailes et, ce faisant, les oeuvres qui leur ont donné naissance,à moins que ce ne soit le contraire…Une exposition entre art et science où se mêlent véracité et fantaisie, notices naturalistes et biographies artistiques. En savoir plus sur l’exposition : https://museum.nantesmetropole.fr/…/symetriedesreves.html# Soirée d’inauguration :Juliette Kempf, poétesse et comédienne, est invitée à lire «Hommage à l’imago», poème qu’elle a écrit pour le catalogue de l’exposition.La chorégraphe-interprète Anne Perbal proposera quant à elle deux performances du spectacle «Insect» à 16h et à 18h30.• Tout Public à partir de 6 ans• Production : Compagnie Les Yeux Grands Fermés• Chargée de production : Cathy Ménard• Durée : 20 min

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr