Soirée d’été Samedi 27 Juillet Bléré, samedi 27 juillet 2024.

Soirée d’été Samedi 27 Juillet Bléré Indre-et-Loire

Des concerts tout l’été pour dynamiser le coeur de la ville de Bléré !

Des concerts tout l’été pour dynamiser le coeur de la ville de Bléré !

Samedi 27 Juillet, Place Charles Bidault, Gratuit

– 17h30 La Quincaillerie

La Quincaillerie aborde une multitude d’horizons sonores, ayant pour sources d’inspirations différents pays d’Afrique et d’Outre-mer. Les oreilles et les jambes les plus aiguisées pourront s’y retrouver dans le soukous ou le sebene congolais, le tsapiky malgache ou encore le maloya réunionnais…

– 20h Cherry’s on top

Le jump, blues, swing, country, yodel, hillbilly, folk et rockabilly ont formé la matière du rock & roll dans laquelle les Cherry’s on Top se délectent. Une mode Jug band, 2 chants, 2 guitares, un cajon et une contrebassine, un son roots acoustique électrifié bien chaud pour un plein d’énergie. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 17:30:00

fin : 2024-07-27

Place Charles Bidault

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire communication@blere-touraine.com

L’événement Soirée d’été Samedi 27 Juillet Bléré a été mis à jour le 2024-03-22 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER