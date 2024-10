Soirée dégustation de vins d’Alsace Aubenton, samedi 19 octobre 2024.

Soirée dégustation de vins d’Alsace Aubenton Aisne

La table de Maya vous convie à une dégustation de vins d’Alsace avec Gilbert Lang

Apéritif (muscat Pétillant et Muscat 2022)

Choucroute garnie (riesling vieilles vignes et Sylvaner Affenberg 2023)

Assiette de fromage (Pinot noir rouge 2022 et Gewürztraminer 2020)

Tarte aux pommes (Klevener d’Heiligenstein 2020 et Pinot gris Moelleux) 3535 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19 19:00:00

fin : 2024-10-19 22:00:00

Aubenton 02500 Aisne Hauts-de-France

