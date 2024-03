Soirée Dégustation Accords Fromages & Vins LOUE À LA BOUCHE Scey-Maisières, vendredi 19 avril 2024.

Soirée Dégustation Accords Fromages & Vins LOUE À LA BOUCHE Scey-Maisières Doubs

En faire tout un FROMAGE ! Au pays des AOP, les possibilités d’accords sont quasi infinies… mais pour une fois, cela vaut la peine que l’on en fasse tout un fromage ! Avis aux becs fins, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 19 avril à 19H30 à Scey-Maisières pour une soirée dégustation autour des accords fromages et vins. Une sélection de fromages de la région, et d’un peu plus loin… ?? dont un Comté 34 mois. Des vins d’exception rigoureusement sélectionnés par Cédric pour .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 19:30:00

fin : 2024-04-19 23:00:00

LOUE À LA BOUCHE 6 Rue des Forges

Scey-Maisières 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

