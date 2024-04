Soirée débat Lundi 15 avril à 19h30 « Interdit aux chiens et aux italiens » en présence de Catherine Wihtol de Wenden et le collectif sans papiers 28. Cinéma les enfants du Paradis Chartres, lundi 15 avril 2024.

Synopsis

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.

Cinéma les enfants du Paradis 13 place de la Porte Saint Michel 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

