Soirée couscous à volonté Voie Romaine Via Agrippa Saulce-sur-Rhône, jeudi 18 avril 2024.

Soirée couscous à volonté Voie Romaine Via Agrippa Saulce-sur-Rhône Drôme

Rose vous invite à partager son couscous à volonté. Au menu semoule, légumes et jus a volonté, servis avec une assiette de poulet et merguez et un thé à la menthe !

28 28 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18

fin : 2024-04-18

Voie Romaine Via Agrippa Château de Freycinet

Saulce-sur-Rhône 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@chateau-freycinet.com

L’événement Soirée couscous à volonté Saulce-sur-Rhône a été mis à jour le 2024-03-30 par Montélimar Tourisme Agglomération