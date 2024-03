Soirée costumée Lézinnes, samedi 20 avril 2024.

Soirée costumée Lézinnes Yonne

Le comité des fêtes de Lézinnes organise une soirée costumée le samedi 20 avril 2024 de 19h à 1h à la salle polyvalente de Lézinnes. Vous aimez faire la fête et danser sur des airs « endiablés » et jusqu’au bout de la nuit, réservez votre soirée et rejoignez ce bal costumé ! Une surprise sera offerte pour le déguisement le plus original (enfant, ado, adulte).

Buvette et petite restauration (sucrée, salée) sur place.

Tarifs entrée adulte = 10€, enfant (jusqu’à 10 ans) = 7€. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 19:00:00

fin : 2024-04-21 01:00:00

Salle polyvalente

Lézinnes 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Soirée costumée Lézinnes a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois