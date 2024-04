Soirée contes Ikigaï par Didier Jacquier Tiers lieu d’Azun Aucun, vendredi 26 avril 2024.

Soirée contes Ikigaï par Didier Jacquier Tiers lieu d’Azun Aucun Hautes-Pyrénées

« Ikigaï (Trouver sa raison d’être, être heureux de ce que l’on fait)

A travers une randonnée de contes truculents et surréalistes, Didier Jacquier tire les ficelles. Il prend un malin plaisir à bouleverser le destin de ses personnages et à rebondir d’une histoire à l’autre. Comme il aime à dire dans les contes, je m’en tire toujours ! Mentir toujours ? Disons mentir parfois pour mieux porter les vérités … »

« Que s’est-il donc passé pour ce conteur pourtant promu au métier de comptable ? Facile d’accuser le destin quand l’inconscient vous incite à rater certaines bretelles d’autoroute… Bien loin de régler des contes (comptes?), il utilise le plus vieux média du Monde pour croquer la nature humaine avec gourmandise et interroger nos parcours de vie … »

Soirée sur participation libre.

Boissons locales et petite restauration sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26

Tiers lieu d’Azun AUCUN

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie info@tierslieudazun.org

L’événement Soirée contes Ikigaï par Didier Jacquier Aucun a été mis à jour le 2024-04-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65