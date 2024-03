SOIRÉE CONTES DE LA TRANSHUMANCE Musée de l’Emperi Salon-de-Provence, samedi 18 mai 2024.

SOIRÉE CONTES DE LA TRANSHUMANCE
Samedi 18 mai, 19h30, 20h30, 21h30
Musée de l'Emperi
Entrée libre dans la limite des places disponibles

3 rendez-vous :19h30, 20h30 et 21h30

Rémy SALAMON, conteur provençal, évoquera le temps de la transhumance, la vie rude des pastres, mais aussi les rires, les moments de vie, de chaleur, de détente autour du feu. Ils sont là … Bedigas, flocats, menons … Agnelles, boucs majestueux. Les boucs et les chèvres ouvrent la marche, tracent la route, les bêtes à laine suivent. Et chaque jour l’onde mouvante et sonnaillante avance, comme l’eau qui gicle par les drailles, les carraires, les routes et les chemins.

Musée de l'Emperi
montée du Puech
13300 Salon de PROVENCE
Salon-de-Provence 13300
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le musée de l'Empéri et le musée de Salon & de la Crau, sont situés au sein d'un château majestueux, classé Monument Historique, édifié du XIIe au XVIe siècle. Il est un important témoignage de l'évolution de l'architecture défensive en Provence au Moyen Âge.

©Rémy Salamon