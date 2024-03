Soirée Concerts | La Loggia Espace de l’Étang bleu Paimpont Paimpont, samedi 8 juin 2024.

Soirée Concerts | La Loggia Espace de l’Étang bleu Paimpont Paimpont Samedi 8 juin, 21h00

Début : 2024-06-08 21:00

Fin : 2024-06-08 23:59

Dans le cadre du TEMPS FORT GALAPIAT CIRQUE LES 7, 8 et 9 JUIN Samedi 8 juin, 21h00 1

https://www.la-loggia.net/

Howlin’ Grassman Vs Stompin’ Bigfoot

Un « Two men band » à l’américaine, un duo très énergique au son brut, au rock’n roll sauvage et au blues poisseux. C’est un fin mélange de batterie féroce, de guitare électrique et de chants possédé.

Muscle pain crew

Une séance de rééducation au groove pour te faire mal là où ça fait du bien.

Concert issu du spectacle COURBATURES de Galapiat Cirque.

Espace de l’Étang bleu Paimpont 2 Rue du Chevalier Lancelot du Lac, 35380 Paimpont Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine