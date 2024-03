Soirée Ciné au SCHLASS SCHLASS – Espace d’organisation autogéré TPGBI+ Montreuil, jeudi 4 avril 2024.

Soirée Ciné au SCHLASS Projections en mixité choisie sans personnes cis-hétéros des films Rebel Dykes et Lavender Hill: a Love Story. Jeudi 4 avril, 19h00 SCHLASS – Espace d’organisation autogéré TPGBI+ Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T19:00:00+02:00 – 2024-04-04T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-04T19:00:00+02:00 – 2024-04-04T22:00:00+02:00

Soirée Ciné au SCHLASS!

Projections queer en mixité choisie sans personnes cis-hétéros

Jeudi 4 Avril à 19h dans le local TPGBI+ de la Parole Errante, au 9, rue François Debergue 93100 Montreuil

19h15 Rebel Dykes (Documentaire – 2021, 1h29)

Documentaire sur la rencontre des milieux punk et féministes à Londres dans les années 80 et 90 à travers l’histoire d’un gang de lesbiennes.

21h Lavender Hill: a Love Story (Documentaire – 2013, 22′)

En 1973, un groupe d’artistes, auteurices et activistes politiques créent l’une des rares communes gay et lesbiennes de New York.

Venez nombreux!

SCHLASS – Espace d’organisation autogéré TPGBI+ 5, rue François Debergue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Solidarité – Carnot Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.instagram.com/schlass_93/ Le SCHLASS est un espace en mixité choisie, en dehors des logiques marchandes, auto-organisé et tourné vers l’accueil qui propose des permanences, des espaces d’organisation, de sociabilisation et de solidarités entre personnes TPGBI+ sur une base régulière.

ciné SCHLASS