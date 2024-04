SOIRÉE CHANSON FRANÇAISE Cattenom, vendredi 19 avril 2024.

SOIRÉE CHANSON FRANÇAISE Cattenom Moselle

Vendredi

« Si l’on se réfère à la presse, on va voir Eric Mie pour rigoler de la connerie humaine, pour se payer une bonne tranche libertaire, d’humour vache… Le gamin nourri à L’Hara-Kiri, au Sarclo, à Font et Val, à Cavanna… ça va être saignant, cru, ça va frôler le grossier, ça va défriser la midinette, ça va faire grincer les dents des bourgeois, ça va cogner dans le bien-pensant, ça va bouffer du flic et du curé… Bref on va bien se marrer ! »Adultes

10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:00:00

fin : 2024-04-19

39 rue des Châteaux

Cattenom 57570 Moselle Grand Est a.pollet@mairie-cattenom.fr

L’événement SOIRÉE CHANSON FRANÇAISE Cattenom a été mis à jour le 2024-03-28 par OT CATTENOM ET ENVIRONS