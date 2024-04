SOIRÉE CARTOMANCIE Montpellier, mercredi 24 avril 2024.

SOIRÉE CARTOMANCIE Montpellier Hérault

Explorez les mystères de l’astrologie à la soirée Cartomancie du Social Bar !

Que vous soyez un(e) passionné(e) d’astrologie ou simplement curieux(se), cette soirée est l’occasion parfaite pour explorer le monde fascinant des étoiles et des cartes.

Explorez les mystères de l’astrologie à la soirée Cartomancie du Social Bar !

Que vous soyez un(e) passionné(e) d’astrologie ou simplement curieux(se), cette soirée est l’occasion parfaite pour explorer le monde fascinant des étoiles et des cartes. Durant la soirée, vous pourrez aller voir Mariette pour des sessions de lecture de tarot et des guidances, pour un voyage personnel au cœur de votre intuition. Tarif libre avec un minimum de 12€.

C’est une soirée détendue pour rencontrer, discuter et briser les tabous autour de la cartomancie. Venez avec vos questions, vos doutes, ou simplement votre envie de découvrir, et laissez-vous surprendre par les réponses que l’univers pourrait vous offrir.

Alors, prêt(e) à plonger dans une soirée où les étoiles peuvent raconter votre histoire ? Venez nous rejoindre pour une soirée cartomancie pas comme les autres, et qui sait, vous repartirez peut-être avec des révélations surprenantes ! 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 20:30:00

fin : 2024-04-24 23:00:00

48 Square de la Babote

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

L’événement SOIRÉE CARTOMANCIE Montpellier a été mis à jour le 2024-04-04 par OT MONTPELLIER