Soirée cabaret transformiste dansant boulevard de la sablière Bas-en-Basset, samedi 15 juin 2024.

Pour ces 2 ans le rencard propose un spectacle transformiste.

Nouvelle scène son et lumières, nouveau décor et un nouveau concept cabaret dansant avec la troupe du shoo bee show Genevieve , Stefy ,Huguette et en guest miss Creamy et Mr francky

Début : 2024-06-15 20:00:00

fin : 2024-06-15

boulevard de la sablière Salle municipale

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

