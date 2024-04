Soirée Cabaret Roumanie Sémaphore Lannion, samedi 20 avril 2024.

« L’Association Solidarité Roumanie (ASR) organise une soirée cabaret le 20 avril 2024 à 19H30 au Sémaphore .

Cette soirée a pour but de financer un convoi humanitaire, programmé à la fin mai 2024, vers le village roumain Vilcelele parrainé par la ville de Trébeurden, et vers l’hôpital de Rimnicu Sarat.

Neuf membres de l’association accompagneront cette expédition pour participer à la distribution. Le projet d’équiper l’école de Vilcelele de 15 tables informatiques est également envisagé.

Au Menu Plaisir des Loups de Mer, Délice de la Réunion, fromage, dessert,

Prix

– sur place 14 € avec apéritif et café,

– à emporter 12 € (à partir de 18H (récipients fournis))

– enfants 9 €

De préférence réserver auprès de Gérard Chartie 06 77 73 87 52 ou gerard.chartie@gmail.com

La soirée sera animée par 2 groupes

En 1ère partie Le groupe « Les Jazz Tico » (en photo)

Groupe bien connu dans Le Tregor ayant une volonté farouche de faire partager au plus grand nombre sa passion pour le jazz New Orléans . Le groupe revisite le répertoire du jazz New- Orléans bâti autour des plus grands succès de Louis Armstrong, Sidney Bechet, Fats Waller, et bien d’autres. Leur qualité musicale alliée à une bonne humeur sans faille, leur a permis de participer à de nombreux festivals de renom et de fréquenter les cabarets les plus réputés en France

En 2è partie Le groupe de Fest Noz « Ar Velewen »

Groupe de 6 musiciens de musique traditionnelle qui anime les répétitions des associations de danses bretonnes de la région de Lannion. Le groupe participe également à des fest-deiz et festou-noz locaux. Une grande diversité du répertoire permet d’associer le côté traditionnel an dro, gavotte, plin,… à d’autres danses plus festives mazurka, cercle circassien, polka… » .

Début : 2024-04-20 19:30:00

fin : 2024-04-20

Sémaphore 7 rue des plages

Lannion 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

