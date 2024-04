Soirée blind test et karaoké MJC VAM Saint-Germain, samedi 8 juin 2024.

Soirée blind test et karaoké Soirée Blind test et Karaoké Samedi 8 juin, 18h00 MJC VAM Entrée libre, ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T18:00:00+02:00 – 2024-06-08T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T18:00:00+02:00 – 2024-06-08T22:00:00+02:00

MJC VAM 2 rue des écoles 86310 St Germain Saint-Germain 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil@mjcvam.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mjcvam.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0951952709 »}]

Chansons Musiques