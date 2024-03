Soirée années 80 Musée départemental Raymond Poincaré Sampigny, samedi 18 mai 2024.

Soirée années 80 Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h30 Musée départemental Raymond Poincaré entrée libre

• Les années 80 dans le parc du château avec les Kalolos !! C’est un peu vivre sous les sunlights des tropiques avec Etienne qui danse le jerk au Macumba. Les tubes s’enchaînent, les artistes ont la pêche. Nick Jamet à la batterie/triporteur, Gigi Gauleman à la guitare, et celui qui est la réincarnation de Freddy Mercury, c’est notre Freddie François. Un joli moment de plaisir, de souvenirs et de musique, à partager en famille.

• La Quinzaine, food truck esprit guinguette ambulante pour une soirée conviviale et festive (avec boissons et produits de restauration locaux).

Musée départemental Raymond Poincaré Clos Raymond Poincaré, 55300 Sampigny Sampigny 55300 Meuse Grand Est 03 29 90 70 50 http://www.meuse.fr

