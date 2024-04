Soirée Années 80 à 2000 au Tchou Tchou Quiberon, vendredi 12 avril 2024.

Soirée Années 80 à 2000 au Tchou Tchou Quiberon Morbihan

TCHOU TCHOU CLUB est de retour avec sa soirée ANNÉES 80’s à 2000′

Viens danser sur tes tubes préférés le vendredi 12 Avril ! Que des classiques, impossible de ne pas chanter ! On tamise les lumières et on transforme le bar en club.

DJ Seb.O aux platines pour enflammer le dancefloor !

Les Démons de Minuit, Macarena, Les Sunlights des Tropiques, Gimme ! Gimme ! Gimme ! Highway To Hell… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 21:00:00

fin : 2024-04-12 23:59:00

Rue de la Gare

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne contact@tchoutchou-quiberon.fr

L’événement Soirée Années 80 à 2000 au Tchou Tchou Quiberon a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon