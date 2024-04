Soirée animation du Cobalt Le Café de la Plage Maurepas, samedi 4 mai 2024.

Soirée animation du Cobalt Pour ce moment festif, le Café de la Plage se prépare à une soirée très spéciale ! Samedi 4 mai, 20h30 Le Café de la Plage Entrée libre

Début : 2024-05-04T20:30:00+02:00 – 2024-05-04T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-04T20:30:00+02:00 – 2024-05-04T23:59:00+02:00

Au menu du soir : la décennie 90’s et le retour aux origines en 1994. Les studios vous concoctent un concert avec les groupes « Graffitis », « Chris & The Jacks » et « Eardrums Rapers », un collectif de musiciens « historiques » du Cobalt et des ateliers « Musiques Actuelles » aux compositions triées sur le volet ; tout sera là pour fêter la musique au Café !

Le Café de la Plage Rond point Jean Moulin 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France