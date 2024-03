SOIRÉE AFTER BEACH Saint-Chinian, jeudi 15 août 2024.

De 19h à 22h Soirée After Beach Visite exceptionnelle du Clos Bagatelle

Les vignerons prennent le temps d’ouvrir leur cave centenaire et racontent avec passion l’histoire de ce Clos familial.

Dégustation de nos cuvées et de tapas. Sélection de 5 vins du clos à découvrir, accompagnée d’amuse-bouche.

Participation demandée Précisions lors de l’inscription. .

Début : 2024-08-15 19:00:00

fin : 2024-08-15 22:00:00

Route de Saint-Pons

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie closbagatelle@wanadoo.fr

